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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 3 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 03.08.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 3 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 3 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayısı 25 bine yaklaşırken, Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısı ve aşı uyarısı yaparak, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINA DİKKAT ÇEKEREK AŞI UYARISI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısına dikkat çekerek, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 3 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 270 bin 426 olarak açıklarken, 22 bin 898 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 947 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 3 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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