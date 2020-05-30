Son dakika haberi: 29 Mayıs corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1594 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 324, toplam iyileşen kişi sayısı ise 125 bin 963 oldu.



'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'



Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" değerlendirmesinde bulundu.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirirken, 1576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, toplam vaka sayısı 160 bin 979, toplam vefat sayısı 4 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 124 bin 369 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'



Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." değerlendirmesinde bulundu.











BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 21 bin 43 test yapıldı ve 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Dün 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

"İSTİKRAR SAĞLANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesini yaptı.

26 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 19 bin 853 test yapıldı, 948 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1492 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 507 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT HEP BİRLİKTE TEDBİR’

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

