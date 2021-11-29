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Son dakika haberi: 29 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi. Dünyaya korku salan Omicron (Nu) varyantıyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." notunu düştü.

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Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 test yapılırken 24 bin 317 vaka belirlendi. Koronavirüsten 189 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 23 bin 273 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,54 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 120 milyon 114 bin 498'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 29 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

28 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 350 bin 385 olarak açıklarken, 21 bin 655 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 213 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 7 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 29 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

 

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#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

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