Son dakika haberi: 28 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN HER ŞEYİ ANLATAN SORU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.



İKİ İL MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Şırnak turuncu kategoriye geçerken, sarı kategoride bulunan Giresun ve Bartın ise mavi kategoriye geçti





27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 353 bin 324 olarak açıklarken, 27 bin 188 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 206 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 160 olarak açıklanmıştı.



