Son dakika haberi: 28 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnsanları virüse açık hale getiren soru Son durumu açıklarken gündeme getirdiİnsanları virüse açık hale getiren soru! Son durumu açıklarken gündeme getirdi#Koronavirüs
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Amsterdamda ikinci gol sesiAmsterdam'da ikinci gol sesi!#Şampiyonlar Ligi
Meslektaşını katleden doktor hakkında flaş kararMeslektaşını katleden doktor hakkında flaş karar#Doktor
İstanbul Filarmonideki taciz iddiası Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdiİstanbul Filarmoni'deki taciz iddiası! Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdi#Taciz
İstanbulda faciaya ramak kala Canlarını zor kurtardılarİstanbul'da faciaya ramak kala! Canlarını zor kurtardılar#Eyüpsultan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Rusya GPye Lewis Hamilton damgası Akıl alır gibi değil... | Pit-Stop #16Rusya GP'ye Lewis Hamilton damgası! "Akıl alır gibi değil..." | Pit-Stop #16#Formula 1
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Bir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü Boğulan kız şehrin kâbusu olduBir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü 'Boğulan kız' şehrin kâbusu oldu!#İspanya
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 28 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maske ve aşı uyarısı yaparak, “BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN HER ŞEYİ ANLATAN SORU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?” Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.

İKİ İL MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Şırnak turuncu kategoriye geçerken, sarı kategoride bulunan Giresun ve Bartın ise mavi kategoriye geçti

Son dakika haberi: 28 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 353 bin 324 olarak açıklarken, 27 bin 188 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 206 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 160 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 28 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo