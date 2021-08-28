Son dakika haberi: 28 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 175 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,84 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 319 bin 371 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya şeklinde açıklandı.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.



KOCA: TABLOYA HER GÜN BAKIN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedbir uyarısı yaparak, "TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" ifadelerini kullandı









27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 295 bin 647 olarak açıklarken, 18 bin 340 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 244 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 528 olarak açıklanmıştı.









Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara