Son dakika haberi: 27 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.





26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 268 bin 893 olarak açıklarken, 37 bin 312 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 353 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 48 bin 027 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 121 bin 671 olarak açıklamıştı.









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