Son dakika haberi: 27 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 220 bin 985 olarak açıklarken, 29 bin 081 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 153 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 20 bin 208 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 921 bin 037 olarak açıklamıştı.













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