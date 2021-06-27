MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 27.06.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tüm Türkiye'nin beklediği 1 Temmuz normalleşme kararları öncesi açıklanan tabloda vaka sayılarındaki düşüş devam ederken, son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.  

Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 561 olarak açıklarken, 5 bin 266 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 51 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 402 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 269 bin 294 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi