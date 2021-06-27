Son dakika haberi: 27 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.









26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 561 olarak açıklarken, 5 bin 266 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 51 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 402 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 269 bin 294 olarak açıklamıştı.









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