Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 160 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 465 bin 498 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.



BAKAN KOCA: KURALLARA UYMADIĞIMIZI GÖRÜYORUZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BİR İL SARI BİR İL MAVİYE DÖNDÜ

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Aşılama risk haritasında turuncu kategoride bulunan Düzce sarıya kategoriye geçerken, sarı kategoride bulunan Osmaniye ise mavi kategoriye geçti





26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 341 bin 221 olarak açıklarken, 25 bin 861 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 875 olarak açıklanmıştı.



