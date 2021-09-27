Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksek#Koronavirüs
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilDuruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'#Pınar Gültekin
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında liderlik için sahadaTrabzonspor, Alanyaspor karşısında liderlik için sahada#Trabzonspor
Pfizerden heyecanlandıran açıklama Denemeler başladıPfizer'den heyecanlandıran açıklama! Denemeler başladı#Koronavirüs
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!#Nuray Levent
Almanyada Merkel sonrasına hazırlık... Görüşmeler başlıyorAlmanya'da Merkel sonrasına hazırlık... Görüşmeler başlıyor#ALMANYA
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 160 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 465 bin 498 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: KURALLARA UYMADIĞIMIZI GÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BİR İL SARI BİR İL MAVİYE DÖNDÜ

Haberin Devamı

Aşılama risk haritasında turuncu kategoride bulunan Düzce sarıya kategoriye geçerken, sarı kategoride bulunan Osmaniye ise mavi kategoriye geçti

Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 341 bin 221 olarak açıklarken, 25 bin 861 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 875 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 27 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo