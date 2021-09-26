Son dakika haberi: 26 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda tedbirlerin önemine dikkat çekerek, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.





25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 342 bin 145 olarak açıklarken, 26 bin 145 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 193 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 19 bin 199 olarak açıklanmıştı.



