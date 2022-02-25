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Son dakika haberi: 25 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 25 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 453 bin 947 testte 71 bin 736 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 90 bin 117 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,91, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,04 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 668 bin 314, 2’nci dozda 52 milyon 786 bin 23 ve 3’üncü dozda 26 milyon 993 bin 218 olmak üzere toplam 145 milyon 454 bin 202 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA CAN KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 25 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 455 bin 201 olarak açıklarken, 79 bin 708 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 281 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 94 bin 413 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 25 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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