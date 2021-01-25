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Haber Giriş: 25.01.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 25 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 25 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda, ağır hasta sayısında düşüşün devam ettiği görülürken, 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi. 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. 

Son dakika haberi: 25 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı



KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. 

Son dakika haberi: 25 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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