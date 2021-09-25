Son dakika haberi: 25 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.



BAKAN KOCA VAKA SAYISINDAKİ İLK HEDEFİ AÇIKLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakalardaki hedefi açıklayarak, “VAKA SAYISI 19 BİN!” Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" ifadelerini kullandı.





24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 226 olarak açıklarken, 27 bin 197 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 221 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 458 olarak açıklanmıştı.





BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR