Son dakika haberi: 25 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA: GURUR DUYULACAK BİR BAŞARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ikinci doz aşılamadaki verileri paylaşarak, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Bursa yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken %65 aşılama oranına ulaşan Şırnak, sarı kategoriye yükseldi.





24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 338 bin 536 olarak açıklarken, 24 bin 792 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 195 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 403 olarak açıklanmıştı.



