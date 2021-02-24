MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24.02.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi. Dünkü tabloya göre vaka ve hasta sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi