Son Güncelleme:
Son dakika haberi: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi. Dünkü tabloya göre vaka ve hasta sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı.
Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.