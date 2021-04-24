Son dakika haberi: 24 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.





23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 302 bin 091 olarak açıklarken, 49 bin 438 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 343 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 60 bin 176 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 970 bin 111 olarak açıklamıştı.









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