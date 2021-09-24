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Son dakika haberi: 24 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada 'alışkanlık' uyarısı yaparak, "Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız" ifadelerini kullandı. Bakan Koca tablonun ardından illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.

AŞILAMA İSTATİSTİKLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 24 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

BAKAN KOCA'DAN 'ALIŞKANLIK' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'alışkanlık' uyarısı yaparak, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAVİ KATEGORİYE BİR İL DAHA

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Aşılama risk haritasında sarı kategoride bulunan Burdur mavi kategoriye geçti

BAKAN KOCA, İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıklayarak, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül arasında her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul, 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,48 oldu.

Son dakika haberi: 24 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı



23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 132 olarak açıklarken, 27 bin 844 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 21 bin 267 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 24 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
daha fazla video içinBakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
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#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca