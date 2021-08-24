Son dakika haberi: 24 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 24 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.



'TEDBİR ALMAZSAK DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIRIZ'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tedbir uyarısı yaparak, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, dünyada uygulanan toplam aşı dozu sayısında ise 7. sırada olduğumuzu açıkladı.



İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ



Aşılamada yüzde 75'i geçen Trabzon ve Bursa maviye dönerken, Adıyaman turuncudan sarıya döndü.









23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 282 bin 528 olarak açıklarken, 18 bin 857 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 833 olarak açıklanmıştı.









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