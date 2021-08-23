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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 23 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 23.08.2021 - 19:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 23 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, can kayıplarına dikkat çekerek, aşı ve tedbir uyarısını yineledi. Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 890 bin 632 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda can kayıplarına dikkat çekerken, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 23 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 265 bin 196 olarak açıklarken, 18 bin 622 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 206 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 263 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 23 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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