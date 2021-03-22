Son dakika haberi: 22 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

22 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 201 bin 215 test yapılırken 22 bin 216 vaka belirlendi. Hasta sayısı 981 oldu. Koronavirüsten maalesef 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan İyileşen sayısı 19 bin 494 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU









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