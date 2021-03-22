Son dakika haberi: 22 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Son 2 gündür hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ün üzerinde olması dikkat çekti.
22 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 201 bin 215 test yapılırken 22 bin 216 vaka belirlendi. Hasta sayısı 981 oldu. Koronavirüsten maalesef 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan İyileşen sayısı 19 bin 494 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
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