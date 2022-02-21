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Son dakika haberi: 21 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı çağrısını yineleyerek, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineleyerek, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 21 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 440 bin 183 olarak açıklarken, 70 bin 355 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 263 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 91 bin 164 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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