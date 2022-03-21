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Son dakika haberi: 21 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Vaka Sayısı
Son dakika haberi: 21 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vefatlarda düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.  

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Sağlık Bakanlığı, 21 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2’nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3’üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 21 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 262 bin 116 olarak açıklarken, 13 bin 081 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 263 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Tablo#Vaka Sayısı

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