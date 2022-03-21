Son dakika haberi: 21 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 21 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2’nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3’üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları Haberi Görüntüle





20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 262 bin 116 olarak açıklarken, 13 bin 081 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 263 olarak açıklanmıştı.



