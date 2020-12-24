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AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 02:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 2021, İstiklal Marşı Yılı kabul edildi

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Son dakika haberi: 2021, İstiklal Marşı Yılı kabul edildi
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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi

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