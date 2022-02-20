Son dakika haberi: 20 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 440 bin 183 testte 70 bin 355 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 263 kişi hayatını kaybederken, 91 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,84, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 623 bin 451, 2’nci dozda 52 milyon 715 bin 583 ve 3’üncü dozda 26 milyon 671 bin 610 olmak üzere toplam 144 milyon 850 bin 157 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DA AŞI VE TEDBİR ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı ve tedbir çağrısı yaparak, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.





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19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 462 bin 252 olarak açıklarken, 80 bin 454 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 278 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 96 bin 664 olarak açıklanmıştı.



