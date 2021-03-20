Son dakika haberi: 20 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.





19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 187 bin 859 olarak açıklarken, 21 bin 030 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 87 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 18 bin 119 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 788 bin 757 olarak açıklamıştı.









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