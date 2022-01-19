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Son dakika haberi: 19 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Covid-19

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Son verilere göre vakaların %8'ini 65 yaş ve üstünün oluşturduğunu belirten Bakan Koca, "Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 test yapılırken 72 bin 615 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 176 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 84 bin 426 oldu.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, 65 Yaş ve üstü, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,31 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 140 milyon 87 bin 559'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 19 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

18 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 418 bin 253 olarak açıklarken, 69 bin 658 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 77 bin 612 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 19 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Covid-19

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