Son dakika haberi: 19 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 19 Mart Korona Tablosu'nu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS ORANLARI



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 184 bin 452 olarak açıklarken, 20 bin 049 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 81 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 18 bin 615 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 770 bin 638 olarak açıklamıştı.

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