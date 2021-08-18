Son dakika haberi: 18 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 295 bin 206 koronavirüs testi yapılırken 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 168 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON GELİŞMELER

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i de üçüncü doz olmak üzere 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 849 bin 85 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

2 İL MAVİYE, 3 İL SARIYA DÖNDÜ

Aşılama oranı haritasında Zonguldak ve Kilis yüzde 75'i aşarak sarı kategoriden mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride bulunan Yozgat, Erzurum ve Van ise sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA: AŞILAMAYLA YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK

Günlük tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Koca aşının önemini vurgulayarak şu notu düştü:

"Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak."

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 294 bin 561 olarak açıklarken, 21 bin 692 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 183 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 636 olarak açıklanmıştı.

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