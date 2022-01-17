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Son dakika haberi: 17 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı randevusu çağrısı yaparak, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AŞI RANDEVUSU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı randevusu çağrısı yaparak, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 17 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 364 bin 426 olarak açıklarken, 54 bin 100 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 136 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 68 bin 895 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 17 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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