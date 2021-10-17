Son dakika haberi: 17 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 test yapılırken 24 bin 114 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 186 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 24 bin 403 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

16 EKİM

Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 167 olarak açıklarken, 28 bin 537 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 212 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 611 olarak açıklanmıştı.



