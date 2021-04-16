Son dakika haberi: 16 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.





15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 318 bin 217 olarak açıklarken, 61 bin 400 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 297 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 54 bin 894 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 535 bin 040 olarak açıklamıştı.









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