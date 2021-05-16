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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 16.05.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Vakalarda 10 bin olan tam kapanma hedefine düşüldüğü görülürken, son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 204 bin 637 olarak açıklarken, 11 bin 472 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 236 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 38 bin 814 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 932 bin 838 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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