Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.





15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 204 bin 637 olarak açıklarken, 11 bin 472 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 236 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 38 bin 814 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 932 bin 838 olarak açıklamıştı.









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