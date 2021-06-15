Son dakika haberi: 15 Haziran corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ± Ä°ÅŸte son durum

Son dakika haberi: 15 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±! Ä°ÅŸte son durum
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, corona virÃ¼s iÃ§in son geliÅŸmeleri ve gÃ¼nlÃ¼k tabloyu paylaÅŸtÄ±. Tabloda aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 ay sonra 900'Ã¼n altÄ±na dÃ¼ÅŸerken, son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 955 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 84 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Haziran corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶reÂ Â son 24 saatte 223 bin 846Â Kovid-19Â testi yapÄ±ldÄ±, 5 bin 955 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 84 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 886 oldu, 4 bin 186 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 5 milyon 211 bin 22'ye yÃ¼kseldi.
BAKANLIK CORONA VÄ°RÃœSÃœ AÅžISINDA SON DURUMU AÃ‡IKLADI
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Kovid-19'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aÅŸÄ± miktarÄ± saat 19.45 itibarÄ±yla 35 milyon 611 bin 668'e ulaÅŸtÄ±.
14 HAZÄ°RAN KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 14 Haziran corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 219 bin 290 olarak aÃ§Ä±klarken, 5 bin 626 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 74 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, taburcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 4 bin 585 ve toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ±nÄ± ise 5 milyon 206 bin 836 olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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