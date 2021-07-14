Son dakika haberi: 14 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapılırken 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 63 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Aşılanma oranlarının yer aldığı tabloda, Niğde ve Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçerken Kırşehir ise turuncu kategoriden turuncu kategoriye geçti.

GÜZEL HABERİ DUYURDU

Koronavirüste son durumu paylaşan Bakan Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." ifadelerini kullandı.

13 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 234 bin 439 açıklarken 6 bin 285 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 46 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 162 olmuştu.

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