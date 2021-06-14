Son dakika haberi: 14 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.









13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 214 bin 957 olarak açıklarken, 5 bin 012 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 4 bin 194 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 202 bin 251 olarak açıklamıştı.









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