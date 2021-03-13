Son dakika haberi: 13 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 13 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1350 oldu, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.



HAFTALIK VERİLER



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 148 bin 856 olarak açıklarken, 14 bin 941 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 11 bin 180 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 670 bin 273 olarak açıklamıştı.









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