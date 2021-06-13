Son dakika haberi: 13 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.



15 AY SONRA SEVİNDİREN GELİŞME



Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 27 Mart 2020'de hasta sayısının açıklanmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

"ZAFERİ, YOLU KARARLI YÜRÜYENLER KAZANIR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." ifadelerini kullandı.









12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 218 bin 758 olarak açıklarken, 6 bin 076 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 75 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 112 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 198 bin 057 olarak açıklamıştı.









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