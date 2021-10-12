Son dakika haberi: 12 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Samsun, yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti. Turuncu kategoride yer alan Mardin ise sarı kategoriye geçti.



BAKAN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ AŞI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok önemli aşı uyarısı yaparak, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" ifadelerini kullandı