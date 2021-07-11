Son dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.



KOCA'DAN KIRMIZI KATEGORİ UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kırmızı kategorideki illere aşı uyarısında bulunarak, 'Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı









10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 228 bin 826 olarak açıklarken, 5 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 olarak açıklanmıştı.









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