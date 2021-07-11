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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 11.07.2021 - 20:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, kırmızı kategorideki illere aşı uyarısı yaparak, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.  

KOCA'DAN KIRMIZI KATEGORİ UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kırmızı kategorideki illere aşı uyarısında bulunarak, 'Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı



10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 228 bin 826 olarak açıklarken, 5 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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