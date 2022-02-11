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Son dakika haberi: 11 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Tablo
Son dakika haberi: 11 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, TURKOVAC mesajı vererek, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 458 bin 142 testte 95 bin 65 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 758 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,72, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 553 bin 305, 2’nci dozda 52 milyon 606 bin 514 ve 3’üncü dozda 26 milyon 92 bin 490 olmak üzere toplam 143 milyon 845 bin 934 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TURKOVAC mesajı vererek, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 11 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 450 bin 044 olarak açıklarken, 98 bin 602 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 264 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 87 bin 932 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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