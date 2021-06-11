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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 11 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 11.06.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 11 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, ağır hasta sayısı 9 ay 10 gün sonra binin altına gerileyerek 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1 Eylül 2020'den beri ilk kez binin altına inerek 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Son dakika haberi: 11 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 223 bin 320 olarak açıklarken, 6 bin 408 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 895 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 186 bin 728 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 11 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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