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Son dakika haberi: 10 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 10 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vakalarda artış olduğu görülürken son 24 saatte 134 bin 646 Kovid-19 testi yapıldı, bin 858 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 134 bin 646 testte 1858 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1511 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 825 bin 933, 2’nci dozda 53 milyon 44 bin 519 ve 3’üncü dozda 27 milyon 765 bin 115 olmak üzere 147 milyon 576 bin 861 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 10 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 109 bin 958 olarak açıklarken, bin 542 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 463 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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