Son dakika haberi: 1 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de normal hayata geçilen 1 Temmuz tarihinde corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedeniyle maalesef 42 kişi yaşamını yitirdi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.7, yatak doluluk oranı yüzde 52.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 228 bin 163 olarak açıklarken, 5 bin 496 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 45 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 191 ve toplam iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285 olarak açıklanmıştı.

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