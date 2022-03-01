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Son dakika haberi: 1 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 1 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, yarın düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapacağı konuşmanın 'Uzun süredir beklenen bir açıklama' olacağını belirtmişti.

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Sağlık Bakanlığı, 1 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 403 bin 117 testte 59 bin 117 vaka tespit edildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 71 bin 545 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,94, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,10 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 690 bin 44, 2’nci dozda 52 milyon 821 bin 88 ve 3’üncü dozda 27 milyon 136 bin 202 olmak üzere toplam 145 milyon 719 bin 490 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA: DÜNYADA KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

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BAKAN KOCA, BİLİM KURULU TOPLANTISI İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın yapılacağını belirterek, "Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" demişti.

Son dakika haberi: 1 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 410 bin 435 olarak açıklarken, 64 bin 275 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 213 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 76 bin 832 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 1 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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