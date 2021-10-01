Son dakika haberi: 1 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.



3 İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Sinop, Bilecik ve Artvin yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti



BAKAN KOCA'DAN SONBAHAR UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayısının yüksekliğine dikkat çekerek, sonbahar uyarısı yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.





30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 853 olarak açıklarken, 29 bin 104 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 216 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 32 bin 119 olarak açıklanmıştı.



