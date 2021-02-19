Son dakika haber! Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



ŞENTOP: MEKANI CENNET OLSUN



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



OKTAY: SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti: "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: SEVENLERİNİN VE TALEBELERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Saraç'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

ZİYA SELÇUK: SARAÇ'I KAYBETTİĞİMİZİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.

KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendinin muhterem babası, İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

ALTUN: MERHUM HOCAMIZIN MEKANI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun." mesajına yer verdi.

ERBAŞ: MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

KURTULMUŞ: GÜZEL AHLAKIN ÖRNEĞİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Son devrin alimlerinden, Rıza-i İlahi uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlakın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

KARAMOLLAOĞLU: YAKINLARINA VE TALEBELERİNE BAŞSAĞLIĞI NİYAZ EDİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ömrünü talebe yetiştirmeye adamış Saraç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.