Son dakika haber: İlk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu! Bakan Koca'dan aşı sonrası ilk açıklama

Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından kısa bir basın açıklaması düzenledi ve sonrasında ilk koronavirüs aşısını oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından, Bilim Kurulu Üyelerine de Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapıldı. Hemen ardından Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da koronavirüs aşısı oldular.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum

Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor.

ATEŞ KARA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da aşı oldu. Kara, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." İfadelerini kullandı.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Coronavac aşısı için “Acil Kullanım onayı” verdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan “Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon” isimli aşı halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler Kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir." denildi.