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Son dakika.. Getir fırtına nedeniyle motosikletli teslimat hizmetini durdurdu

#Getir#Motokurye#Lodos
Son dakika.. Getir fırtına nedeniyle motosikletli teslimat hizmetini durdurdu

Son dakika haberi... Market ürünleri ve restoran yemek teslimatlarını gerçekleştiren Getir, İstanbul ve hava muhalefeti yaşanan diğer şehirlerde servis hizmetini kısıtladı. Şirketten yapılan açıklamada, yolların motokuryeler için tehlikeli olduğuna dikkat çekilirken, motosikletli teslimatın durdurulduğu, sadece araçlarla sınırlı hizmet verildiği belirtildi.

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Getir, başta İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli teslimat servislerini durdurduğunu duyurdu. Şirket, sadece araçlarla sınırlı hizmet verildiğini açıkladı.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli.

* Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz.

* Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik.

* Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.

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#Getir#Motokurye#Lodos

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