Son dakika.. Getir fırtına nedeniyle motosikletli teslimat hizmetini durdurdu

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Getir, başta İstanbul olmak üzere fırtına nedeniyle bazı kentlerde motosikletli teslimat servislerini durdurduğunu duyurdu. Şirket, sadece araçlarla sınırlı hizmet verildiğini açıkladı.

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Fırtına nedeniyle yollar motokuryelerimiz için tehlikeli.

* Şu anda İstanbul'daki bütün motosikletli teslimat hizmetlerimizi durdurduk, sadece araçlarımızda sınırlı hizmet verebiliyoruz.

* Hava muhalefeti sebebiyle diğer illerde etkilenen bölgelerde de hizmetimize ara verdik.

* Motokuryelerimizin güvenliği için aldığımız bu önlem dolayısıyla siparişlerinizdeki yaşanabilecek gecikme ve iptaller için anlayışınızı rica ediyoruz.