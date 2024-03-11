Son dakika... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin CNN Türk’te: Depremin ardından hızlıca kalıcı konut inşası başladı

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Fatma Şahin’in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Çocuklarıma söylediğim bir şey var, çalışan çocuk hiçbir sınavdan korkmaz. Sorun çözme kapasitesi yüksek olan bir iradeyle gittik.

22 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğiyle çok yoğun çalıştık. Son 10 yılda da başımıza gelen şey kimsenin başına gelmedi. Vatandaşla, hemşerilerimizle güven bir sevgi bağına dönüştü. Aşk ile çalışan yorulmaz anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye derecesi yapmaya çalışıyoruz. Bana çok seviliyorsun başkanım deniyor. Biz Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerindeyiz.

Bugün İstanbul depreme dirençli bir yer olmak zorunda. Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde buradan hiç ayrılmadı. 11 ildeki deprem şehitlerimizi anıyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli, geriye kalanlarında çok hızlı bir şekilde iyileşmesi lazım.

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Bizim göç aldığımız için çok ciddi yapı stoğuna ihtiyacımız vardı. Bizim şu anda 100 bin konut açığımız var. Özhaseki bakanımız geldi buraları tek tek inceledi. Bunu ancak büyük bir liderlik, yerel ve genelde güçlü bir koordinasyon gerekiyor. Hatay'da su sorunu çözülemedi. Hala kesintiler oluyor.

Depremden çıktık, dirençli, akıllı ve yeşil şehir olmak zorunda. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız. Dibinizde koca bir kaos var. Her yönden güçlü olmamız lazım. Eğitim ve bilim şehri.

"DEPREM SONRASI İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK"

Deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı kurduk. Bizim dışımızda kimse bunu yapamadı. Şu anda sorunları çözerek ilerliyoruz. Mesele toplumu iyi dinlemek, Ankara'dan hızlı çözüm. Çöze çöze de ilerlemek. Şehir akıllı sanayi olmak zorunda. Yüksek teknoloji. Kendi verimizi kendimiz oluşturuyoruz. Şu an akıllı şehir olması için akıllı sanayi olması lazım. Ondan ötürü sanayicimizle beraber yüksek teknolojiye nasıl geçeriz onu düşünüyoruz.

Depremin ardından hızlıca kalıcı konut inşası başladı. Hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 6 Şubat depremini unutmamalıyız, ders çıkarmalıyız.

"SEÇİM UMUT VE GÜVENDİR"

Seçim umut ve güvendir. Yerel imkanımızla da konut yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemeden depreme önlem alıyoruz. Birliğimizden kuvvet alıyoruz. Gaziantep modeliyle sorunları hızlıca çözüyoruz. Deprem anma ve eğitim merkezi gelecek. Nurdağı'nda yapacağız 2 yılda tamamlanacak.

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Artık hidrojenli otobüslerimiz var. Su ile çalışan otobüslerimizi teslim aldık. Kültür Parkı 2 yıl içinde bitecek. Kavgaya değil çözüme odaklanıyoruz. Gaziantep'te sorunları çözmek için sürekli çalışıyoruz.

Gaziantep'e yazılım köyü planlıyoruz. Gençlere malzeme ve eğitim sağlıyoruz, özgüven artıyor. Genç istihdamını artırıyoruz. Bunun için gençlerimizin eğitimine önem veriyoruz.