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AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fransa her yerde arıyordu, Adana'da yakalandı

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Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

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  • Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adanada yakalandı
  • Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adanada yakalandı
  • Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adanada yakalandı
  • Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adanada yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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